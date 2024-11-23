Осужденный по делу "Зимней вишни" совладелец ТЦ Вишневский вышел на свободу

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Совладелец "Зимней вишни" Вячеслав Вишневский, который был осужден по делу о пожаре в торговом центре, вышел на свободу условно-досрочно. Об этом рассказал его адвокат Вадим Трифонов.

"Томским областным судом отказано в удовлетворении жалобы прокуратуры на условно-досрочное освобождение Вишневского, принятое Кировским районный судом Томска", – приводит РИА Новости слова правозащитника.

Ранее в суд поступило ходатайство адвоката бывшей главы Госстройнадзора Кузбасса Танзили Комковой, приговоренной к 18 годам по делу о пожаре в "Зимней вишне", об освобождении от отбывания наказания из-за болезни.

Пожар в торговом центре произошел в марте 2018 года. Противопожарная система в здании была отключена. В результате это привело к гибели 60 человек, большинство из которых – дети.

В октябре 2021 года суд приговорил гендиректора "Зимней вишни" Надежду Судденок к 13,5 года лишения свободы. Остальные руководители ТЦ также получили соответствующие наказания.

При этом летом 2023-го судебная инстанция смягчила наказание Судденок на два месяца. В ноябре того же года она вышла на свободу по причине ухудшения здоровья.