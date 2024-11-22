Осужденная по делу "Зимней вишни" Танзиля Комкова попросила об освобождении

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В Октябрьский суд Новосибирска поступило ходатайство адвоката бывшей главы Госстройнадзора Кузбасса Танзили Комковой, приговоренной к 18 годам по делу о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня", об освобождении от отбывания наказания из-за болезни. Об этом сообщается на странице судов общей юрисдикции Новосибирской области в соцсети "ВКонтакте".

К наказанию в виде лишения свободы в колонии общего режима она была приговорена в декабре 2021 года. Помимо этого, ей предписали оплатить штраф в размере 80 миллионов за взятку в особо крупном размере, злоупотребление полномочиями и за отмывание денег.

Свое наказание Комкова отбывает в ФКУ ИК-9 ГУФСИН РФ по Новосибирской области. Как подчеркнули в ведомстве, Октябрьский суд рассмотрит ходатайство защиты. Изначально заседание должно было пройти 21 ноября, но из-за нахождения осужденной на дополнительном медицинском освидетельствовании его перенесли на 26 декабря.

В марте 2018 года в ТЦ "Зимняя вишня" произошел пожар. Противопожарная система в здании была отключена. В результате это привело к гибели 60 человек, большинство из которых – дети.

В октябре 2021 года суд приговорил гендиректора "Зимней вишни" Надежду Судденок к 13,5 года лишения свободы. Остальные руководители ТЦ также получили соответствующие наказания.

При этом летом 2023-го судебная инстанция смягчила наказание Судденок на два месяца. В ноябре того же года она вышла на свободу по причине ухудшения здоровья.