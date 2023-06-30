Кемеровский суд отменил меру пресечения одному из осужденных по делу "Зимней вишни"

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Кемеровский областной суд отменил меру пресечения в виде подписки о невыезде по делу о пожаре, произошедшем в ТЦ "Зимняя вишня", начальнику караула второй пожарно-спасательной части Кемерова Сергею Генину в связи с фактическим отбытием основного наказания.

"Меру пресечения в отношении Генина в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении отменить в связи с фактическим отбытием основного наказания в виде лишения свободы", – передает слова судьи РИА Новости.

Отмечается, что изначально Генин получил наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет, он был обвинен в халатности, повлекшей по неосторожности смерть двух и более лиц. Согласно версии следствия, мужчина направил пожарных к месту происшествия по длинному пути и не сверился с планами здания, а также он проигнорировал слова очевидца о коротком пути, в результате чего было потеряно время.

Также судом было принято решение смягчить наказание для других фигурантов дела – бывшего гендиректора компании – собственника "Зимней вишни" Юлии Богдановой, технического директора Георгия Соболева и гендиректора ООО "Зимняя вишня" Надежды Судденок.

Председательствующая судья, оглашая решения, заявила, что наказание для Богдановой было смягчено до 13 лет и 10 месяцев, изначально женщину приговорили к 14 годам. Судденок назначили 13 лет и 4 месяца вместо 13,5 года, Соболев получил 10 лет и 10 месяцев вместо 11 лет.

Адвокат потерпевших Дмитрий Малинин сообщал, что приговор был обжалован защитой родственников погибших, которые остались недовольны решением суда относительно сроков лишения свободы и суммами компенсации за причинение морального вреда. Апелляционные жалобы также подавали и адвокаты осужденных.

По словам адвоката Генина Светланы Тарасюк, в общей сложности за преступления осужденных по первому делу о пожаре в торговом центре с их работодателей суд взыскал за каждого погибшего по 1 миллиону рублей в пользу каждого из близких родственников.

Ранее сообщалось, что суд отпустил Генина из-под стражи под подписку о невыезде. Решение было принято в связи с онкологией, выявленной у мужчины, заболевание не позволяет держать его под стражей.

25 марта 2018 года в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове произошел пожар. Очаг возгорания находился на четвертом этаже, где были кинотеатр и детские игровые комнаты. Противопожарная система здания не сработала, так как была отключена, произошедшее привело к гибели 60 человек, большинство из которых – дети.

В сентябре 2021 года Заводский районный суд Кемерова признал руководителей ТРЦ виновными в оказании небезопасных услуг и нарушении требований пожарной безопасности. В свою очередь, пожарных Андрея Бурсина и Генина обвинили в халатности.

Через месяц фигурантам дела, среди которых были Бурсин, Генин, Богданова и другие, вынесли приговоры. Например, Богданова получила самое строгое наказание в виде 14 лет колонии общего режима.



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