Осужденная по делу о пожаре в "Зимней вишне" вышла на свободу

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Гендиректор ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерове Надежда Судденок, которую осудили по уголовному делу о пожаре на 13 лет и 4 месяца колонии, была освобождена от наказания по причине ухудшения здоровья. Об этом рассказали ТАСС в пресс-службе Мариинского городского суда.

"Медицинский диагноз осужденной входит в перечень заболеваний, препятствующих отбыванию наказания осужденных к лишению свободы", – добавили в суде, не уточнив, конкретный вид заболевания Судденок.

По информации пресс-службы, в суд обратилось само исправительное учреждение, где отбывала наказание женщина. В результате сотрудник медико-санитарной части № 42 ФСИН России сообщил на заседании, что осуществлять лечение осужденной в колонии невозможно, поскольку для этого нет требуемых по болезни условий и лицензии.

25 марта 2018 года в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове произошел пожар. Очаг возгорания находился на четвертом этаже, где были кинотеатр и детские игровые комнаты. Противопожарная система здания не сработала, так как была отключена, произошедшее привело к гибели 60 человек, большинство из которых – дети.

В октябре 2021 года суд назначил гендиректору "Зимней вишни" Надежде Судденок 13,5 года лишения свободы. Остальные руководители ТРЦ были также признаны виновными в оказании небезопасных услуг и нарушении требований пожарной безопасности и получили соответствующие наказания.

В июне 2023 года Кемеровский областной суд смягчил наказание Судденок на два месяца.



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