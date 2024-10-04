04 октября, 20:27Происшествия
Иски от родственников погибших в "Зимней вишне" поступили в столичный суд
Фото: ТАСС/Данил Айкин
Родственники погибших в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня" подали 12 исков в Дорогомиловский районный суд Москвы. Об этом РИА Новости заявили в пресс-службе суда.
Исковые заявления о компенсации морального вреда предъявлены к МЧС РФ и ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат". Вопрос о принятии документов к производству суда еще не решен, отметили в инстанции.
В марте 2018 года в ТЦ "Зимняя вишня" произошел пожар. Противопожарная система в здании была отключена. В результате это привело к гибели 60 человек, большинство из которых – дети.
В октябре 2021 года суд приговорил гендиректора "Зимней вишни" Надежду Судденок к 13,5 года лишения свободы. Остальные руководители ТЦ также получили соответствующие наказания.
В июне 2023 года суд смягчил наказание Судденок на два месяца. В ноябре того же года она вышла на свободу по причине ухудшения здоровья.
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