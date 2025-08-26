Верховный суд разрешил лишать самокатчиков водительских прав за пьяную езду

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Верховный суд России подтвердил необходимость наличия водительских прав для управления электросамокатами с мощностью двигателя более 0,25 кВт и признал законным их лишение в случае вождения в нетрезвом виде. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на решение инстанции.

Суд рассматривал дело жителя Воронежа, который управлял самокатом мощностью 0,6 кВт, что по своим характеристикам соответствует мопеду. Инстанция подчеркнула, что для управления таким средством передвижения необходимо иметь водительские права категории "М".

Также в постановлении суда отмечается, что изменения в ПДД, которые определяют электросамокаты как средства индивидуальной мобильности, не влияют на квалификацию подобных нарушений. В частности, если мощность двигателя превышает 0,25 кВт, электросамокат автоматически приравнивается к мопеду и на него распространяются те же нормы, что и на другие транспортные средства данной категории.

Вместе с тем Верховный суд принял позицию нижестоящих инстанций, которые квалифицировали действия гражданина как управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

Он согласился с выбранной мерой пресечения в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей и лишения водительских прав на 1 год и 10 месяцев.

Ранее в Госдуме предложили ввести полный запрет на прокат электросамокатов. По мнению авторов инициативы, запрет необходим для предотвращения травматизма и смертности пешеходов, поскольку сейчас в России нет эффективной инфраструктуры и регулирования.

Депутаты отметили, что текущие ограничения скорости и правила движения не учитывают реальные риски. Ожидается, что запрет проката устранит основную угрозу, связанную с массовым использованием электросамокатов.

