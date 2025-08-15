В России предложили не пускать лишенных прав водителей за руль электросамоката

Правительству и МВД России предложили не допускать граждан, которые были лишены водительских прав, к управлению электросамокатами. Также, по мнению авторов инициативы, необходимо установить рейтинговую систему оценки вождения пользователей данного вида транспорта.

В частности, пользователям с низким рейтингом операторы будут ограничивать доступ к поездкам и замедлять скорость на оживленных участках города. По мнению авторов идеи, предлагаемые меры помогут существенно снизить число аварий с участием средств индивидуальной мобильности (СИМ). Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

