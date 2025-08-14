Движение транспорта перекроют возле спорткомплекса "Лужники" 16 августа

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Движение транспорта ограничат в районе Большой спортивной арены "Лужники" 16 августа в связи с проведением концерта. Об этом сообщил столичный Дептранс.

С 08:00 до окончания концерта будет закрыт съезд с улицы Хамовнический Вал на улицу Доватора. Кроме того, с 20:00 перекроют участки улиц:



Савельева – от Усачевой улицы до улицы Доватора;

Доватора – от улицы Хамовнический Вал до 3-й Фрунзенской улицы;

10-летия Октября – от Усачевой улицы до улицы Доватора;

3-й Фрунзенской – от улицы Доватора до улицы Ефремова;

Ефремова – от 3-й Фрунзенской улицы до Трубецкой улицы;

Трубецкой – от улицы Ефремова до Комсомольского проспекта;

участок Проектируемого проезда № 2309 – от Усачевой улицы до улицы Доватора.

Парковка на указанных участках также будет запрещена 16 августа с 00:01 и до завершения мероприятия.



Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

В воскресенье, 17 августа, движение перекроют по Садовому кольцу из-за забега. Департамент транспорта Москвы попросил автомобилистов быть внимательнее и призвал заранее планировать маршрут с учетом временных ограничений.

