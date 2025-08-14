14 августа, 07:54Транспорт
Движение транспорта перекроют возле спорткомплекса "Лужники" 16 августа
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Движение транспорта ограничат в районе Большой спортивной арены "Лужники" 16 августа в связи с проведением концерта. Об этом сообщил столичный Дептранс.
С 08:00 до окончания концерта будет закрыт съезд с улицы Хамовнический Вал на улицу Доватора. Кроме того, с 20:00 перекроют участки улиц:
- Савельева – от Усачевой улицы до улицы Доватора;
- Доватора – от улицы Хамовнический Вал до 3-й Фрунзенской улицы;
- 10-летия Октября – от Усачевой улицы до улицы Доватора;
- 3-й Фрунзенской – от улицы Доватора до улицы Ефремова;
- Ефремова – от 3-й Фрунзенской улицы до Трубецкой улицы;
- Трубецкой – от улицы Ефремова до Комсомольского проспекта;
- участок Проектируемого проезда № 2309 – от Усачевой улицы до улицы Доватора.
Парковка на указанных участках также будет запрещена 16 августа с 00:01 и до завершения мероприятия.
Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"
В воскресенье, 17 августа, движение перекроют по Садовому кольцу из-за забега. Департамент транспорта Москвы попросил автомобилистов быть внимательнее и призвал заранее планировать маршрут с учетом временных ограничений.
