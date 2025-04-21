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21 апреля, 20:38

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"КП": актер Ефремов не выходит из дома из-за повышенного внимания

Актер Ефремов не выходит из дома из-за повышенного внимания – СМИ

Фото: ТАСС/Абзац/Анастасия Романова

Актер Михаил Ефремов не выходит из дома из-за повышенного внимания СМИ. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на слова соседей артиста.

Издание отмечает, что журналисты дежурят у подъезда дома Ефремова. По мнению соседей, в черном микроавтобусе, который иногда стоит около здания, сидят телевизионщики.

"Надеемся, что скоро станет спокойно и никого постороннего на нашей улице не будет. Его самого не видели уже пару дней", – рассказали соседи Ефремова.

В свою очередь, коллеги актера заявили, что Ефремов еще не вышел на работу, он занимается здоровьем и адаптацией. Они утверждают, что предложений ролей будет много, однако, возможно, Ефремов уделит время не только съемкам, но и постановкам в театрах.

Известно, что актер живет в шестикомнатной квартире, расположенной в Москве в Плотниковском переулке, с женой-звукорежиссером и педагогом Софьей Кругликовой и их тремя детьми.

Ефремов вышел на свободу спустя почти 5 лет заключения за смертельное ДТП в Москве. В 2020 году он выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном, водитель которого погиб.

Суд приговорил его к 7,5 года колонии, но в 2025 году его ходатайство об условно-досрочном освобождении было удовлетворено.

Как рассказывал сам актер, он не будет восстанавливать водительские права. Ефремов также заявлял об отсутствии творческих планов на ближайшее время.

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