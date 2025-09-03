СМИ сообщили что пропавший на хребте Аибга альпинист Мельников мог погибнуть

Пропавший на хребте Аибга в Краснодарском крае альпинист Сергей Мельников, предварительно, погиб. Он провел четыре ночи в горах без спальника, воды и еды. В таких условиях шансы на выживание минимальны, сообщают российские СМИ.

При этом спасатели продолжают поиски. В них участвуют 21 человек и четыре единицы техники, однако пока следов Мельникова не обнаружено.

Альпинист отправился на хребет в качестве гида с двумя клиентами. Однако те вышли на Красную Поляну без него. По их словам, Мельников устал и не смог спуститься.

