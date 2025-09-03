Британец сгорел заживо из-за увлажняющего крема для ног

Фото: 123RF/picsperfect

Пожилой британец погиб в результате возгорания, вызванного попаданием увлажняющего крема на его одежду. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на The Independent.

89-летний Джеймс Роунсли решил зажечь газовый камин, чтобы согреться, но искра от огня попала на его одежду, которая мгновенно воспламенилась.

Мужчина не сразу заметил пожар, но когда осознал опасность, было уже поздно. Ожоги оказались настолько серьезными, что спасти его не удалось.

В ходе расследования выяснилось, что пожар возник из-за крема, который пенсионер использовал для лечения кожного заболевания. Работники пожарно-спасательной службы Южного Йоркшира отметили, что стирка не всегда полностью удаляет крем из ткани, что делает ее легковоспламеняемой.

