Стрельба произошла в торговом центре в Махачкале

Фото: ТАСС/Гянжеви Гаджибалаев

Мужчина открыл стрельбу в торговом центре "Этажи" в Махачкале. Об этом РИА Новости рассказали в мэрии города.

Инцидент произошел в тот момент, когда между двумя молодыми людьми возник конфликт. В результате один из них достал оружие и открыл стрельбу.

"Люди разбежались", – уточнили изданию в администрации.

В настоящее время сведения о пострадавших выясняются. На месте задействованы полицейские. Как сообщили в мэрии ТАСС, злоумышленник мог стрелять из травматического оружия.

Ранее в Санкт-Петербурге был задержан мужчина, который выстрелил из сигнального пистолета в роддом. По данным регионального ГУ МВД России, полиции поступила информация о пожаре в здании. Прибывшие на место правоохранители установили, что на четвертом этаже разбито окно, загорелась штора и обгорела часть стены.

Выяснилось, что 29-летний мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, хотел порадовать свою жену в честь рождения ребенка и выстрелил из сигнального пистолета. Снаряд пробил стеклопакет окна, произошло возгорание. В отношении мужчины составили административный протокол о мелком хулиганстве.

