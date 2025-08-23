В Санкт-Петербурге задержан мужчина, стрелявший по роддому

Фото: depositphotos/blinow61

В Санкт-Петербурге задержали мужчину, который выстрелил из сигнального пистолета в роддом во Всеволожске, передает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

В пятницу, 22 августа, поступило сообщение о пожаре в здании родильного дома. Прибывшие на место полицейские установили, что на четвертом этаже разбито окно, загорелась штора и обгорела часть стены.

Правоохранители выяснили, что ночью 29-летний мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, хотел порадовать свою жену и выстрелил из сигнального пистолета в честь рождения ребенка. Сигнальная ракета пробила стеклопакет окна, произошло возгорание.

Злоумышленника задержали и доставили в отдел полиции, против него составили протокол об административном правонарушении по статье "Мелкое хулиганство".

