В Подмосковье задержан мужчина за стрельбу по электрику

В Богородском городском округе Подмосковья житель СНТ возле деревни Марьино открыл стрельбу по электрику, который проводил работы на столбе линии электропередач, сообщает пресс-служба МВД по области.

По предварительным данным, между пострадавшим и мужчиной, который является председателем СНТ, произошел конфликт, после чего он зашел в дом, взял из сейфа оружие, вернулся и произвел несколько выстрелов в воздух. В результате происшествия никто не пострадал.

Мужчина был задержан сотрудниками полиции и доставлен в отделение. Им оказался житель Москвы 1949 года рождения.

"В настоящее время сотрудниками полиции проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам будет принято решение в порядке, предусмотренном законодательством", – добавили в ведомстве.

В свою очередь, свидетель произошедшего Юрий рассказал телеканалу "360", что стрельбу открыл бывший председатель СНТ. По его словам, в момент стрельбы на улице находился новый председатель, который и привел электрика для проверки уличного освещения, чем вызвал бешенство своего предшественника.

По его словам, вернувшись, экс-председатель начал сыпать угрозами в адрес собравшихся. Юрий добавил, что вместе с новым председателем и электриком также съездили в отдел, где написали на стрелка заявление о хулиганстве и угрозах убийством. Он отметил, что такая сложная ситуация в СНТ не первый год.

