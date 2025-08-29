Истребитель F-16 потерпел крушение на репетиции авиашоу в Польше

Фото: ТАСС/AP/Vadim Ghirda

Истребитель F-16 потерпел крушение во время подготовки к авиационному шоу в районе аэропорта города Радом в Польше. Об этом сообщает издание Polsat News со ссылкой на польский Генштаб.

В результате инцидента пилот истребителя погиб, пострадавших среди очевидцев нет. На место ЧП выехал глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

По информации СМИ, в связи с крушением истребителя авиашоу "Радом-2025" отменили.

Ранее четыре человека погибли в результате крушения двух планеров в разных районах Франции. Двое мужчин скончались после падения планера в коммуне Шерминьяк. Второй планер разбился возле аэродрома в департаменте Морбиан, что также привело к двум жертвам.

Еще один инцидент произошел до этого на северо-востоке Демократической Республики Конго (ДРК), где шесть человек, в том числе командир батальона в звании полковника, погибли при крушении гражданского самолета "Антонов".