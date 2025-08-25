Адвокат Эндрюс: проблемы с электрикой могли стать причиной падения Boeing в Индии

Фото: AP Photo/Rafiq Maqbool

Крушение самолета Boeing 787 Dreamliner в Индии могло произойти из-за проблем с электрикой. Об этом пишет Mirror со ссылкой на адвоката семей жертв катастрофы Майка Эндрюса.

"<…> неисправность системы подачи питьевой воды в туалетах, о которой Федеральное управление гражданской авиации США сообщило за месяц до катастрофы 12 июня, могла привести к короткому замыканию в электропроводке и отключению двигателей", – говорится в материале.

Эндрюс заявил, что получил сведения об этом от ряда источников. В связи с этим он рассматривает возможность подачи иска к компании-производителю Boeing с требованием компенсации.

Кроме того, по утверждению адвоката, сейчас нет достаточных доказательств того, что причиной катастрофы могла стать ошибка пилота. При этом ранее предварительный отчет показал, что оба переключателя подачи топлива самолета перешли из положения Run в положение Cutoff вскоре после взлета.

Самолет Boeing 787 Dreamliner потерпел крушение 12 июня. Он упал на территорию медицинского колледжа BJ и гражданской больницы на западе Индии спустя несколько минут после начала полета.

На борту воздушного судна в этот момент находились 242 пассажира, включая 12 членов экипажа. По данным СМИ, в катастрофе погибли 274 человека. При этом в аварии выжил один человек. В настоящее время он проходит лечение в больнице.

