Посольство России заявило о помощи гражданам на фоне наводнений на Бали

Посольство России поддерживает контакт с властями Индонезии на фоне наводнений на Бали. Дипломаты оказывают помощь российским гражданам. В посольстве отметили, что информации о запрете на посещение туристических районов нет.

Сильные дожди начались на острове во вторник и вызвали наводнения в нескольких районах. Погибли 14 человек. Стихия привела к разрушениям жилых домов и объектов инфраструктуры, однако работа аэропорта не нарушена.

