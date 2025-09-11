Форма поиска по сайту

Новости

Новости

11 сентября, 12:15

Происшествия

Посольство России заявило о помощи гражданам на фоне наводнений на Бали

Посольство России поддерживает контакт с властями Индонезии на фоне наводнений на Бали. Дипломаты оказывают помощь российским гражданам. В посольстве отметили, что информации о запрете на посещение туристических районов нет.

Сильные дожди начались на острове во вторник и вызвали наводнения в нескольких районах. Погибли 14 человек. Стихия привела к разрушениям жилых домов и объектов инфраструктуры, однако работа аэропорта не нарушена.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

