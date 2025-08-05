Режиссер "Электротеатра Станиславский" устроил дебош в московском баре

В одном из московских баров произошел дебош. Его устроил режиссер "Электротеатра Станиславский" Виталий Лабутин. Как пишут телеграм-каналы, мужчина был пьян, вел себя громко и агрессивно, приставал к персоналу и гостям, ругался с охраной и разбил о сцену арбуз. Позднее на раздавленном арбузе поскользнулся один из посетителей.

После того как хулигана вывели из заведения, Лабутин сломал стеклянную входную дверь и оторвал часть потолка. В результате инцидента пострадали еще двое человек: мужчину ранило осколками, а девушку режиссер ударил по лицу. Дебошира задержали и увезли в полицию.

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