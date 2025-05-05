Работу станций метро в центре Москвы ограничат 7 и 9 мая

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05 мая, 18:15

Происшествия

Новости Москвы: полицейские раскрыли группу автоподставщиков

Новости Москвы: полицейские раскрыли группу автоподставщиков

Новости регионов: трое полицейских погибли в результате нападения на пост ДПС в Махачкале

Около 25 жильцов дома на улице Генерала Тюленева переедут в гостиницы после ЧП

Врачи борются за жизнь пострадавшего при ЧП в доме на улице Генерала Тюленева

Жители дома на улице Генерала Тюленева остаются в ПВР после ЧП

Состояние пострадавшего при пожаре на улице Генерала Тюленева крайне тяжелое

Движение по ЦКАД ограничено из-за ДТП с фурой

Лидер националистической партии Симион набрал 41% голосов в выборах президента Румынии

Поклонница напала на Надежду Кадышеву на концерте в Иванове

Новости регионов: Читу вновь накрыл дым от лесных пожаров

Столичные полицейские задержали группу автоподставщиков, инсценировавших аварии ради страховых выплат. Злоумышленники использовали подержанные иномарки и подстроили более 500 ДТП. Всем восьми участникам схемы предъявлены обвинения.

В московском транспорте продолжает расти число пользователей биометрической оплаты. По данным департамента транспорта, системой распознавания лиц пользуются уже свыше 400 тысяч человек.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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