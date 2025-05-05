Новости Москвы: полицейские раскрыли группу автоподставщиков

Столичные полицейские задержали группу автоподставщиков, инсценировавших аварии ради страховых выплат. Злоумышленники использовали подержанные иномарки и подстроили более 500 ДТП. Всем восьми участникам схемы предъявлены обвинения.

В московском транспорте продолжает расти число пользователей биометрической оплаты. По данным департамента транспорта, системой распознавания лиц пользуются уже свыше 400 тысяч человек.

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