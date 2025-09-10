Форма поиска по сайту

10 сентября, 21:30

Происшествия

"Московский патруль": пожар вспыхнул на подмосковном складе

"Московский патруль": пожар вспыхнул на подмосковном складе

Крупный пожар вспыхнул на складе в подмосковном поселке Некрасовском. В здании были стройматериалы и сантехника.

Спустя время огонь начал распространяться в сторону находящегося по соседству конного клуба. Организаторы чемпионата России по конной выездке прервали соревнования, которые проходили там в этот момент. Наездники и животные экстренно эвакуировались.

Возгорание удалось локализовать на площади 12 тысяч квадратных метров. Люди и лошади не пострадали.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

Программа: Московский патруль
происшествияпожарвидеоЕкатерина Лихоманова

