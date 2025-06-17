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Новости

Новости

17 июня, 18:15

Происшествия

Новости регионов: в Волгограде полиция обнаружила подпольную осетровую ферму

Новости регионов: в Волгограде полиция обнаружила подпольную осетровую ферму

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В Волгограде полиция выявила подпольный цех по разведению осетров прямо в здании автосервиса. Двое мужчин оборудовали бассейны и занимались нелегальной продажей ценной рыбы. Всего было изъято более 700 особей общей стоимостью свыше 10 миллионов рублей. Нарушителям грозит до шести лет лишения свободы.

В Сочи, несмотря на закрытые пляжи, отдыхающие продолжают купаться в море. После отступления непогоды туристы массово выходят на побережье. Некоторые игнорируют запреты и заходят в воду даже при сильных волнах. Спасатели напоминают: купание в шторм может быть смертельно опасным.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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