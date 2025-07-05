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05 июля, 09:15

Происшествия

Драка с футболистом Смоловым в "Кофемании" вызвала резонанс в сети

Драка с футболистом Смоловым в "Кофемании" вызвала резонанс в сети

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В интернете активно обсуждают новую драку в "Кофемании" на Большой Никитской. На этот раз в центре скандала оказался футболист Федор Смолов. Журналист Иван Карпов опубликовал запись с камер наблюдения, на которой спортсмен замахивается кулаками. Как выяснилось, инцидент произошел еще 28 мая.

Неизвестные потребовали у Смолова несколько миллионов рублей за то, чтобы видео драки не появилось в сети. О состоянии мужчин, которых ударил спортсмен, информации пока нет. По предварительным данным, причиной конфликта стала ссора: очевидцы утверждают, что посетители громко обсуждали и оскорбляли Смолова.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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