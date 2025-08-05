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05 августа, 13:15

Происшествия

Водителя без прав задержали в Балашихе после погони

Водителя без прав задержали в Балашихе после погони

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В Балашихе после погони полицейские задержали водителя, который управлял незарегистрированным автомобилем без прав. Во время дежурства наряд заметил подозрительную машину, водитель резко сменил направление движения и попытался скрыться во дворах.

На предупреждения он не реагировал, продолжал увеличивать скорость и создавал угрозу для окружающих. Остановить нарушителя удалось только после того, как патрульные выстрелили по колесам. Автомобиль изъяли, мужчину ожидает суд.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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