Новости мира: наводнение началось на Бали на фоне дождей

Наводнение началось на Бали на фоне дождей. В нескольких районах обрушились жилые дома, местами их затопило по крышу. Движение на острове парализовано. Местные жители сообщают, что уровень воды поднялся примерно по пояс. Официально данных о пострадавших нет, но в больницах увеличился поток пациентов.

Церемония передачи полномочий новому премьер-министру Франции Себастьяну Лекорню прошла в Париже. Ранее он занимал пост министра обороны. Это произошло в день массовых демонстраций по всей Франции. Их участники выступают против экономической политики правительства. В результате были задержаны почти 300 человек. Они пытались блокировать дорожные развязки, трамвайные пути, автобусное депо и жгли файеры. В МВД оценили число участников общенационального протеста в 100 тысяч человек.

