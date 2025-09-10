Форма поиска по сайту

10 сентября, 15:15

Происшествия

Новости мира: наводнение началось на Бали на фоне дождей

Вертолет МЧС привлекли к ликвидации пожара в Подмосковье

Песков заявил, что ситуация в Непале вышла из-под контроля

Футболисту Смолову избрали меру пресечения после драки в кафе

Склады загорелись в одном из поселков Подмосковья

Около 400 россиян застряли в Непале из-за беспорядков

Новости регионов: один человек погиб при пожаре на складе во Владивостоке

Уголовное дело возбуждено против футболиста Смолова после драки в "Кофемании"

Новости мира: пожар произошел в почти 100-летнем жилом доме в Питтсбурге

Российские туристы застряли в Непале из-за беспорядков

Наводнение началось на Бали на фоне дождей. В нескольких районах обрушились жилые дома, местами их затопило по крышу. Движение на острове парализовано. Местные жители сообщают, что уровень воды поднялся примерно по пояс. Официально данных о пострадавших нет, но в больницах увеличился поток пациентов.

Церемония передачи полномочий новому премьер-министру Франции Себастьяну Лекорню прошла в Париже. Ранее он занимал пост министра обороны. Это произошло в день массовых демонстраций по всей Франции. Их участники выступают против экономической политики правительства. В результате были задержаны почти 300 человек. Они пытались блокировать дорожные развязки, трамвайные пути, автобусное депо и жгли файеры. В МВД оценили число участников общенационального протеста в 100 тысяч человек.

