Алексей Блиновский прокомментировал драку с таксистом в Москве

Фото: телеграм-канал "Осторожно, новости"

Муж блогера Елены Блиновской Алексей Блиновский в разговоре с RT отказался уточнять детали драки с таксистом, которая произошла на улице Шаболовке в Москве.

"Ну перестаньте, что, новостей в стране не хватает? Давайте не сейчас, потом", – сказал он.

О конфликте Блиновского с таксистом сообщил ряд телеграм-каналов. По словам очевидцев, муж блогера выезжал на мотоцикле с парковки на Шаболовке и сбил таксисту боковое зеркало. После аварии водитель вышел разбираться, но вместо вызова ГАИ началась драка.

Блиновскому разбили голову и нос. На место прибыли правоохранители и медики, которые оказали ему первую помощь.

В свою очередь, таксист по имени Сергей рассказал телеграм-каналу SHOT, что Блиновский первый напал на водителя кроссовера, начал бросаться на него через окно. Водитель отметил, что он поворачивал во двор, включив поворотник, а муж блогера хотел его обогнать справа и снес зеркало автомобиля. Мужчина подчеркнул, что из-за этого и началась драка.



Видео: телеграм-канал SHOT

Ранее адвокат Блиновской Наталья Сальникова рассказала , что блогер смогла адаптироваться к тюрьме и не жалуется на условия. Сейчас она находится в СИЗО № 6 в Печатниках, поскольку решение суда еще не вступило в силу, и ждет апелляции. При этом блогер чувствует себя удовлетворительно.

Блогер попала в СИЗО из-за того, что уменьшила сумму своего заработка для уклонения от уплаты налогов. Для этого она использовала 18 организаций и 3 индивидуальных предпринимателей.

Она приговорена к 5 годам колонии общего режима по делу о легализации доходов и нелегальном обороте средств платежей, освободив от ответственности за уклонение от уплаты налогов по причине истечения срока давности. Суд также потребовал взыскать с Блиновской штраф в размере 1 миллиона рублей и запретил заниматься предпринимательской деятельностью в течение 4 лет. Все имущество блогера и ее супруга было обращено в доход государства. Также с нее взыскали более 587 миллионов рублей.