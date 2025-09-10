Пожар на складе в Подмосковье локализован на площади 12 тыс "квадратов"

Фото: Москва 24

Пожар в подмосковном поселке Некрасовском локализован на площади 12 тысяч квадратных метров, передает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

Собеседник агентства отметил, что специалистам удалось локализовать возгорание в 15:00. В результате ЧП никто не пострадал.

О пожаре на складе стройматериалов и сантехники стало известно днем в среду, 10 сентября. Изначально площадь пожара составляла 9 тысяч квадратных метров, однако спустя время огонь развернулся на 15 тысячах "квадратов".

Все сотрудники были эвакуированы из здания. К тушению привлекли 70 специалистов и 23 единицы техники, а также два вертолета Ми-8.

По данным оперслужб, здание практически полностью разрушено. После ликвидации пожара прокуратура возьмет на контроль выяснение всех деталей случившегося, а также озвучит точную причину произошедшего.

