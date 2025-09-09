Форма поиска по сайту

09 сентября, 14:05

Происшествия

МЧС Кубани опровергло гибель 28 крокодилов и черепахи при пожаре

Фото: телеграм-канал "МЧС Краснодарского края"

Информация о 29 погибших животных в результате пожара на крокодиловой ферме в Ейске не соответствует действительности. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Кубани, передает РИА Новости.

В ведомстве уточнили, что на данный момент погибших среди животных нет.

Ранее сообщалось о гибели 28 крокодилов и черепахи при пожаре, который произошел в здании на улице Шмидта. Там находится крокодиловая ферма, а также дельфинарий и контактный (Трогательный) зоопарк.

Пожарные быстро потушили пламя. Благодаря этому огонь не распространился на дельфинарий и океанариум. В настоящее время выясняется причина ЧП.

Новости регионов: все крокодилы погибли в зоопарке в Ейске на пожаре

происшествияпожарживотныерегионы

