09 сентября, 14:05Происшествия
МЧС Кубани опровергло гибель 28 крокодилов и черепахи при пожаре
Фото: телеграм-канал "МЧС Краснодарского края"
Информация о 29 погибших животных в результате пожара на крокодиловой ферме в Ейске не соответствует действительности. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Кубани, передает РИА Новости.
В ведомстве уточнили, что на данный момент погибших среди животных нет.
Ранее сообщалось о гибели 28 крокодилов и черепахи при пожаре, который произошел в здании на улице Шмидта. Там находится крокодиловая ферма, а также дельфинарий и контактный (Трогательный) зоопарк.
Пожарные быстро потушили пламя. Благодаря этому огонь не распространился на дельфинарий и океанариум. В настоящее время выясняется причина ЧП.
Новости регионов: все крокодилы погибли в зоопарке в Ейске на пожаре