МЧС Кубани опровергло гибель 28 крокодилов и черепахи при пожаре

Фото: телеграм-канал "МЧС Краснодарского края"

Информация о 29 погибших животных в результате пожара на крокодиловой ферме в Ейске не соответствует действительности. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Кубани, передает РИА Новости.

В ведомстве уточнили, что на данный момент погибших среди животных нет.

Ранее сообщалось о гибели 28 крокодилов и черепахи при пожаре, который произошел в здании на улице Шмидта. Там находится крокодиловая ферма, а также дельфинарий и контактный (Трогательный) зоопарк.

Пожарные быстро потушили пламя. Благодаря этому огонь не распространился на дельфинарий и океанариум. В настоящее время выясняется причина ЧП.

