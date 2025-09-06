06 сентября, 16:45Происшествия
Ландшафтный пожар на площади 150 га локализован в Крыму
Фото: телеграм-канал "ГУ МЧС России по Республике Крым"
Пожарные локализовали ландшафтный пожар на площади 150 гектаров в Симферопольском районе Крыма, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.
В ведомстве отметили, что возгорание было локализовано в районе села Камышинка в 16:00 по московскому времени.
Ранее стало известно, что в Симферопольском районе загорелась сухая растительность. Для тушения привлекли сотрудников администрации района и лесоохотничьего хозяйства, а также аэромобильная группировка ведомства. Авиация сбросила около 15 тонн воды.
Кроме того, тушение осложняется жарой и ветреной погодой. Для недопущения распространения огня на населенный пункт проводится опашка и создаются минерализованные полосы.