Ландшафтный пожар на площади 150 га локализован в Крыму

Фото: телеграм-канал "ГУ МЧС России по Республике Крым"

Пожарные локализовали ландшафтный пожар на площади 150 гектаров в Симферопольском районе Крыма, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

В ведомстве отметили, что возгорание было локализовано в районе села Камышинка в 16:00 по московскому времени.

Ранее стало известно, что в Симферопольском районе загорелась сухая растительность. Для тушения привлекли сотрудников администрации района и лесоохотничьего хозяйства, а также аэромобильная группировка ведомства. Авиация сбросила около 15 тонн воды.

Кроме того, тушение осложняется жарой и ветреной погодой. Для недопущения распространения огня на населенный пункт проводится опашка и создаются минерализованные полосы.

