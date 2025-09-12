Дело возбуждено после аварии на канатной дороге на Эльбрусе

Фото: ТАСС/Валерия Калугина

Уголовное дело об оказании небезопасных услуг возбуждено после гибели двух человек при аварии на канатной дороге на Эльбрусе, сообщила пресс-служба СУ СК России по Кабардино-Балкарской Республике.

По версии следствия, произошла авария подъемника канатно-кресельной дороги и падение на скалистую поверхность подвесных кресел. В настоящее время следователи и криминалисты осматривают место происшествия, допрашивают свидетелей и проводят другие мероприятия, направленные на установление обстоятельств случившегося.

Как рассказали ТАСС в оперативных службах, погибшими оказались житель Тырныауза и туристка. После аварии спасатели эвакуируют людей, находящихся на канатной дороге.

"Сейчас идет вертикальная эвакуация остальных туристов. Работы осложняются сложными погодным условиями", – указала в телеграм-канале компания "Кавказ. РФ".

Там уточнили, что на место ЧП направлены все силы и средства сотрудников Эльбрусского отряда МЧС, также привлечены спасатели службы эксплуатации.

Авария на однокресельной канатной дороге произошла 12 сентября. В результате два человека погибли, еще девять получили травмы.

Предварительно, причиной аварии стал сход троса с ролика одной из опор, сказал глава республики Казбек Коков. Он выразил соболезнования семьям погибших.