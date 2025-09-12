Два человека погибли в аварии на канатной дороге на Эльбрусе

Фото: ТАСС/Александр Русский

Два человека погибли в результате аварии на канатной дороге на Эльбрусе, сообщил глава Кабардино-Балкарской Республики Казбек Коков в своем телеграм-канале.

Он рассказал, что инцидент произошел на однокресельной канатной дороге. В настоящий момент информации о пострадавших нет. На месте работают спасатели, осуществляется эвакуация тел.

По словам Кокова, предварительная причина аварии – сход троса с ролика одной из опор. Все обстоятельства инцидента будут установлены соответствующими органами. Глава региона также выразил соболезнования родным и близким погибших.

Ранее в курортной зоне Нальчика оборвалась канатная дорога. Пострадали 12 человек, среди которых был ребенок. Состояние пяти госпитализированных оценивалось как средней тяжести, один человек находился в тяжелом состоянии.

Было возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда". В оперативных службах предположили, что к обрыву мог привести износ троса или других частей канатки.

