Девять человек пострадали в аварии на канатной дороге на Эльбрусе

Фото: ТАСС/Валерия Калугина

Девять человек получили травмы во время аварии на канатной дороге на Эльбрусе, сообщила в телеграм-канале пресс-служба Минздрава Кабардино-Балкарской Республики.

По данным ведомства, пострадавшие эвакуированы. На месте ЧП работают три бригады скорой помощи центральной районной больницы Эльбрусского района.

Кроме того, туда направили сотрудников медицины катастроф вместе с руководителем "Кабардино-Балкарского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи".

Республиканская клиническая больница (РКБ) готова к приему пострадавших. Ситуация находится на контроле Минздрава КБР.

Об инциденте на однокресельной канатной дороге стало известно 12 сентября. Погибли два человека, спасатели проводили эвакуацию тел.

Предварительной причиной аварии считается сход троса с ролика одной из опор, сказал глава республики Казбек Коков. По его словам, обстоятельства случившегося установят соответствующие органы. Он выразил соболезнования семьям погибших.