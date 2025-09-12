Форма поиска по сайту

12 сентября, 18:29

Происшествия

Спасатели эвакуировали 35 человек с канатной дороги на Эльбрусе

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Спасательные работы после аварии на канатной дороге на Эльбрусе завершены. С объекта были эвакуированы 35 человек, сообщается в телеграм-канале МЧС России.

По информации ведомства, всего на канатной дороге находились 37 человек.

"На месте работали 29 сотрудников и 9 единиц техники. Причину и обстоятельства произошедшего установят специалисты", – добавили в МЧС.

Авария на однокресельной канатной дороге произошла 12 сентября. В результате два человека погибли, еще девять получили травмы. Следователи возбудили уголовное дело об оказании небезопасных услуг.

Предварительно, причиной аварии стал сход троса с ролика одной из опор, сказал глава республики Казбек Коков. Он выразил соболезнования семьям погибших.

происшествиярегионы

