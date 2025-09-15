Задержаны подозреваемые по делу о гибели людей на канатной дороге на Эльбрусе

Фото: телеграм-канал kbr.sledcom

Задержаны подозреваемые по делу об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, в результате чего погибли и пострадали пассажиры канатной дороги на горе Эльбрус. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России по Кабардино-Балкарии.

Следователи выяснили, что оборудование эксплуатировалось ООО "МКД Эльбрус". Задержаны были директор и главный инженер компании, которые являются ответственными за обслуживание техники и безопасность оказываемых услуг.

Кроме того, сотрудники СК опечатали технические помещения станций канатной дороги и ограничили ее работу на протяжении всей трассы. Следователи продолжают проводить мероприятия по сбору и закреплению доказательственной базы.

Авария подъемника канатно-кресельной дороги с последующим падением подвесных кресел произошла 12 сентября. Сперва сообщалось о гибели двух человек и травмировании девяти граждан. Однако спустя время было найдено тело еще одного погибшего, которым оказался москвич 1967 года рождения.

Вместе с тем с канатной дороги эвакуировали 35 человек. По предварительным данным, причиной аварии стал сход троса с ролика одной из опор. По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело.