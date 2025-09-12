Число погибших на канатной дороге на Эльбрусе выросло до трех

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Тело третьего погибшего обнаружили на Эльбрусе после аварии на канатной дороге. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

"Найдено тело мужчины в районе озера", – говорится в сообщении.

По некоторым данным, это москвич 1967 года рождения.

Информацию о третьем погибшем позднее подтвердило СУ Следственного комитета по Кабардино-Балкарской Республике. Там уточнили, что его личность устанавливается.

Авария на однокресельной канатной дороге произошла 12 сентября. Сначала было известно о двух погибших и девяти пострадавших.

Спасательные работы на месте аварии завершены. С объекта были эвакуированы 35 человек. По информации МЧС России, всего на канатной дороге находились 37 человек. Следователи возбудили уголовное дело об оказании небезопасных услуг.

