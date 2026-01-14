Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 января, 17:29

Общество

Якутский блогер преодолела 100 тысяч шагов в минус 40 градусов

Фото: телеграм-канал Anastasiagav

Блогер из Якутска Анастасия Груздева прошла 100 тысяч шагов при температуре минус 40 градусов. Девушка рассказала о своих впечатлениях и дала несколько советов по морозоустойчивости в беседе с Life.ru.

"Давно хотела это сделать, думала пройти в Москве или Токио, или в других городах, в которых была, но не решилась, так как побоялась, что вдруг будут последствия и я испорчу себе путешествие. По времени я вышла в 06:00 и в 00:00 закончила. Ходила отрезками по 4 часа, в итоге ходьбы вышло 16 часов и 2 часа – это прогрев и еда", – пояснила блогер.

После прогулки девушка отметила, что при сильных морозах важно надевать термобелье, так как оно помогает лучше регулировать температуру тела.

Также не замерзнуть, по словам блогера, помогает соблюдение принципа – чем больше слоев одежды, тем лучше. Это создает естественную воздушную прослойку, сохраняющую тепло. Руки можно согреть специальными грелками, однако самому блогеру они не пригодились.

Жителей Москвы низкие температуры и непогода ожидают уже на следующей неделе. Синоптики прогнозируют традиционные крещенские морозы вплоть до минус 20–25 градусов уже 19 января. При этом за начало января в Москве выпало свыше 80% осадков, а работы по их расчистке продолжаются ежедневно.

Читайте также


обществопогодарегионы

Главное

Что будет с российским авторынком в 2026 году?

В 2026 году на российском авторынке следует ожидать небольшую стагнацию

В этом году не планируется появление новых брендов

Читать
закрыть

Привяжут ли размер ипотечной ставки к количеству детей?

Для семей с одним ребенком предлагается ставка в 10%, при рождении второго – 6%

Эксперты уверены: программа семейной ипотеки нуждается в коренном пересмотре

Читать
закрыть

Зачем нужен реестр злостных неплательщиков алиментов?

Сервис поможет избежать отношений с тем, кто безответственно относится к своим обязательствам

Осуждение общества должно мотивировать выплачивать долги, поскольку "грех" становится виден всем

Читать
закрыть

Кому нельзя окунаться в прорубь на Крещение?

Нырять нельзя, если есть головная боль, общая слабость или недомогания, связанные с ОРВИ

Категорически запрещено окунаться в нетрезвом виде

Читать
закрыть

Чем грозит появление ИИ-блогеров в Сети?

Психологи уверены: появление ИИ-персонажей несет риски

Контент ИИ-блогеров угрожает самооценке и формирует нереалистичные ожидания от себя

Читать
закрыть

Как новогодние праздники скажутся на зарплатах россиян?

Длинные праздники не позволяют работодателю уменьшать размер фиксированного оклада

Исключение составляет случай, если в январе сотрудник брал отпускные дни за свой счет

Читать
закрыть

Что известно о гибели детей в роддоме Новокузнецка?

В больнице сообщили, что приостановили госпитализацию пациентов из-за респираторной инфекции

По данным СМИ, причиной смерти младенцев могло стать заражение неонатальной инфекцией

Читать
закрыть

Как притязания Трампа на Гренландию повлияют на мировую политику?

Эксперты уверены: шансов на то, что ситуация перерастет в вооруженные действия, немного

Обострение может создать серьезную проблему для НАТО

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика