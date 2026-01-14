Якутский блогер преодолела 100 тысяч шагов в минус 40 градусов

Фото: телеграм-канал Anastasiagav

Блогер из Якутска Анастасия Груздева прошла 100 тысяч шагов при температуре минус 40 градусов. Девушка рассказала о своих впечатлениях и дала несколько советов по морозоустойчивости в беседе с Life.ru.

"Давно хотела это сделать, думала пройти в Москве или Токио, или в других городах, в которых была, но не решилась, так как побоялась, что вдруг будут последствия и я испорчу себе путешествие. По времени я вышла в 06:00 и в 00:00 закончила. Ходила отрезками по 4 часа, в итоге ходьбы вышло 16 часов и 2 часа – это прогрев и еда", – пояснила блогер.

После прогулки девушка отметила, что при сильных морозах важно надевать термобелье, так как оно помогает лучше регулировать температуру тела.

Также не замерзнуть, по словам блогера, помогает соблюдение принципа – чем больше слоев одежды, тем лучше. Это создает естественную воздушную прослойку, сохраняющую тепло. Руки можно согреть специальными грелками, однако самому блогеру они не пригодились.

Жителей Москвы низкие температуры и непогода ожидают уже на следующей неделе. Синоптики прогнозируют традиционные крещенские морозы вплоть до минус 20–25 градусов уже 19 января. При этом за начало января в Москве выпало свыше 80% осадков, а работы по их расчистке продолжаются ежедневно.