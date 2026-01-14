Певица Милана Стар отменила сольный концерт из-за проблем матери со здоровьем

Фото: ТАСС/Евгений Мессман

Певица Милана Стар (настоящая фамилия – Гогунская. – Прим. ред.) сообщила в своем телеграм-канале об отмене сольного концерта, который должен был пройти 28 января в Москве.

Артистка объяснила, что такое решение принято из-за проблем со здоровьем матери Ирины Маирко, которая является ее концертным директором. Певица уточнила, что по этой причине она не может выступить в том формате, который изначально планировался.

Девушка указала, что вместе с матерью они являются одной командой, которая с самого начала делала все для организации первого ее сольного концерта.

"Каждая песня, каждый номер, каждая деталь – во всем этом есть ее колоссальный труд, поддержка и любовь. И я просто не представляю этот важный день без нее (матери. – Прим. ред.)", – отметила артистка.

Певица пообещала вернуться к концертной деятельности после восстановления матери.

Маирко сломала поперечные отрезки первого и второго поясничного позвонка в начале января. Инцидент произошел на катке. Мать девушки упала, когда попыталась сесть на лавочку. В результате женщина была госпитализирована.

Ранее актер Виталий Гогунский, получивший известность благодаря сериалу "Универ", поделился подробностями развода с женой. Маирко заявляла, что ее экс-супруг не помогает ей воспитывать их общую дочь.

Однако Гогунский, отвечая на претензии, заверил, что участвует в жизни дочки по установленным договоренностям. Речь идет об отсутствии необходимости платить алименты. Кроме того, артист пояснил, что настоящей причиной их разрыва стал спор вокруг совместного проекта. Актер заявил, что именно он "раскрутил" дочь.

