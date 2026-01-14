Форма поиска по сайту

14 января, 16:43

Происшествия

В Австралии осудили женщину, ударившую чиновницу блинчиком по лицу

Фото: 123RF.com/danilsneg

В Австралии 56-летняя бывшая агент по недвижимости Сюзанна Ли Милгейт получила 12 месяцев условного срока за то, что швырнула кремовый блинчик в лицо главе местного правительства Наташе Файлз. Об этом пишет 1 News.

Инцидент произошел в сентябре 2023 года на местном рынке. Милгейт ударила женщину тонким тестом по лицу, в результате чего у жертвы остался синяк под глазом. При этом произошедшее также причинило ей эмоциональное потрясение.

Сама же нападавшая пыталась представить инцидент как "протест" против жестких мер во времена пандемии COVID-19. По словам Милгейт, в январе 2020 года у ее мужа случился инсульт. Он нуждался в операции, однако не смог получить освобождение от вакцинации.

Милгейт публично извинилась по телевидению, однако Файлз извинения отвергла.

Судья классифицировала блинчик как "наступательное оружие" и признала подсудимую виновной. Так как Милгейт уже провела 24 дня в тюрьме, она получила условный срок, но заявила о намерении обжаловать приговор.

Ранее суд в Ташкенте назначил мужчине штраф в размере 1,23 миллиона сумов (примерно 100 долларов. – Прим. ред.) за звонок в полицию с жалобой на президента США Дональда Трампа.

В нетрезвом состоянии тот позвонил правоохранителям и попросил принять заявление. Они, в свою очередь, попросили жителя Узбекистана приехать в ближайшее отделение для составления заявки. Однако тот так и не приехал к полицейским. Позже злоумышленник не смог вспомнить смысл своего звонка в полицию.

судыпроисшествияза рубежом

