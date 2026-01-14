LА Times: актера Кифера Сазерленда задержали за нападение на таксиста в Голливуде

Фото: Getty Images for GEA/Darren Arthur

Канадский актер и продюсер Кифер Сазерленд задержан по подозрению в нападении на таксиста в Голливуде. Об этом сообщает газета Los Angeles Times (LА Times) со ссылкой на правоохранительные органы Лос-Анджелеса.

Инцидент произошел в ночь на 12 января. По предварительным данным, мужчина сел в такси и напал на водителя. Кроме того, актер якобы угрожал таксисту преступными действиями. Однако в полиции уточнили, что потерпевший не получил травм.

Сазерленд был задержан на месте происшествия. Его отправили в городскую тюрьму, после чего освободили под залог в размере 50 тысяч долларов. Судебное заседание по факту произошедшего пройдет 2 февраля.

Актер прославился благодаря роли в сериале "24 часа", за что получил премии Emmy и "Золотой глобус". Он также снялся в более чем 70 фильмах и сериалах, включая "Останься со мной", "Пропащие ребята", "Коматозники" и "Несколько хороших парней".

У Сазерленда уже возникали проблемы с законом. В частности, в 2004 и 2007 годах его арестовывали за вождение в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее суд в Британии на полгода лишил водительских прав актрису Эмму Уотсон. По данным СМИ, артистке назначили 3 штрафных балла за превышение скорости.

При этом с октября 2023 года актриса трижды нарушила правила ПДД и имела 9 штрафных баллов. В результате она набрала 12 штрафных баллов, что и привело к лишению водительских прав. Актрису также оштрафовали на 1 044 фунта.

Помимо Уотсон, была лишена прав и 76-летняя актриса Зои Уонамейкер. Она также набрала 12 штрафных баллов.

