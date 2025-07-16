В Британии суд лишил актрису Эмму Уотсон водительских прав

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Британский суд на полгода лишил водительских прав актрису Эмму Уотсон, сыгравшую Гермиону Грейнджер в серии фильмов о Гарри Поттере. Об этом сообщает газета The Daily Mail.

По данным журналистов, Уотсон назначили 3 штрафных балла за превышение скорости. При этом с октября 2023 года актриса уже трижды нарушила правила ПДД и имела 9 штрафных баллов.

В результате она набрала 12 штрафных баллов, что и привело к лишению водительских прав. Актрису также оштрафовали на 1 044 фунта.

Помимо Уотсон, 16 июля была лишена прав и 76-летняя актриса Зои Уонамейкер, которая сыграла мадам Трюк в фильме "Гарри Поттер и философский камень". Она также набрала 12 штрафных баллов.

В сентябре прошлого года российский режиссер Сарик Андреасян был лишен водительских прав на 1,5 года за вождение в нетрезвом виде. Суд также потребовал выплатить штраф в размере 30 тысяч рублей.

Сам Андреасян опровергал сведения о вождении в состоянии опьянения, указав на то, что ему не продемонстрировали результаты проверки на алкоголь. Режиссер предположил, что это дело могло быть связано с его работой, так как многим людям не нравится его успех.