24 сентября, 15:39Шоу-бизнес
Суд лишил водительских прав режиссера Сарика Андреасяна
Фото: ТАСС/Бизнес Online/Белкин Алексей
Мировой судебный участок района Мещанского в Москве лишил режиссера Сарика Андреасяна водительских прав за вождение автомобиля в пьяном виде, передает РИА Новости.
Режиссер не сможет управлять автомобилем в течение 1,5 года. Кроме того, он должен выплатить штраф в размере 30 тысяч рублей.
Сотрудники ДПС остановили находящегося за рулем Андреасяна в конце мая. Правоохранители заметили признаки опьянения, в связи с чем предложили режиссеру пройти освидетельствование. Прибор показал значение, превышающее 0,160 мг/л. Режиссер с показаниями согласился.
Представитель Андреасяна в суде заявлял, что инспектор ДПС не разъяснил ни режиссеру, ни понятым права и обязанности, что является грубейшим нарушением.
Ранее Чертановский районный суд Москвы лишил водительских прав сроком на 1,5 года актера озвучивания Бориса Репетура. Его признали виновным в невыполнении обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием. Его также оштрафовали на 30 тысяч рублей.
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