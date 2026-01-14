Форма поиска по сайту

14 января, 17:06

Экономика

Внебиржевой курс доллара опустился ниже 78 рублей

Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова

Расчетный курс доллара, являющийся ориентиром для внебиржевого рынка, опустился ниже 78 рублей впервые в 2026 году. Об этом свидетельствуют данные торгов.

В 16:50 по московскому времени курс американской валюты снизился на 65 копеек относительно прошлого закрытия – до 78,02 рубля. Минутами ранее он опускался до 77,94 рубля – впервые с 30 декабря 2025 года.

Ранее советник председателя ЦБ России Кирилл Тремасов рассказал, что курс в 50 рублей за доллар может быть в случае потери контроля над инфляцией в США. Соотношение стоимости валют зависит от того, на каком уровне будет американская инфляция, уточнил он.

Однако текущей зимой стоимость доллара будет варьироваться в пределах 80–88 рублей, добавил инвестиционный стратег Александр Бахтин.

