Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 января, 17:56

Общество

Минстрой назвал новогоднюю елку в Кронштадте лучшей в России

Фото: ТАСС/Руслан Шамуков

Новогодняя ель в Кронштадте стала победителем всероссийского конкурса "Елки России" среди крупных городов, набрав примерно 268 400 голосов. Об этом сообщила пресс-служба Минстроя, являющегося одним из организаторов конкурса.

Второе место заняла елка из Тулы (110 400 голосов), а третье – новогоднее дерево из Тюмени (95 500 голосов). Также ель в Макеевке Донецкой Народной Республики отметили в специальной номинации "Елка России".

В это же время среди средних городов победила ель из Щекино Тульской области (свыше 48 600 голосов). Ниже в списке разместились Альметьевск и Нижнекамск в Татарстане. Кроме того, ель из города Шелковская в Чечне стала победителем в номинации "Елка России в малом городе или населенном пункте". На втором и третьем месте расположились Спасск-Дальний в Приморском крае и Седельниково в Омской области.

Всего до итогового голосования были допущены 215 заявок из 69 субъектов страны, а общее число голосов приблизилось к миллиону. В предыдущем году в конкурсе принимали участие лишь 60 регионов, а количество заявок составляло 56, указал глава Минстроя Ирек Файзуллин.

Уточняется, что в номинации "Елка России в крупном городе" прислали 31 заявку, в номинации "Елка России в среднем городе" – 37, а в номинации "Елка России в малом городе или населенном пункте" – 147.

Ранее в столице стартовала традиционная акция "Елочный круговорот". В ее рамках жители столицы могут сдать натуральные новогодние деревья в точки сбора до 1 марта. Всего в городе открыто 175 пунктов приема. Они принимают ели, сосны, пихты и отдельные ветки (лапник).

Читайте также


общество

Главное

Что будет с российским авторынком в 2026 году?

В 2026 году на российском авторынке следует ожидать небольшую стагнацию

В этом году не планируется появление новых брендов

Читать
закрыть

Привяжут ли размер ипотечной ставки к количеству детей?

Для семей с одним ребенком предлагается ставка в 10%, при рождении второго – 6%

Эксперты уверены: программа семейной ипотеки нуждается в коренном пересмотре

Читать
закрыть

Зачем нужен реестр злостных неплательщиков алиментов?

Сервис поможет избежать отношений с тем, кто безответственно относится к своим обязательствам

Осуждение общества должно мотивировать выплачивать долги, поскольку "грех" становится виден всем

Читать
закрыть

Кому нельзя окунаться в прорубь на Крещение?

Нырять нельзя, если есть головная боль, общая слабость или недомогания, связанные с ОРВИ

Категорически запрещено окунаться в нетрезвом виде

Читать
закрыть

Чем грозит появление ИИ-блогеров в Сети?

Психологи уверены: появление ИИ-персонажей несет риски

Контент ИИ-блогеров угрожает самооценке и формирует нереалистичные ожидания от себя

Читать
закрыть

Как новогодние праздники скажутся на зарплатах россиян?

Длинные праздники не позволяют работодателю уменьшать размер фиксированного оклада

Исключение составляет случай, если в январе сотрудник брал отпускные дни за свой счет

Читать
закрыть

Что известно о гибели детей в роддоме Новокузнецка?

В больнице сообщили, что приостановили госпитализацию пациентов из-за респираторной инфекции

По данным СМИ, причиной смерти младенцев могло стать заражение неонатальной инфекцией

Читать
закрыть

Как притязания Трампа на Гренландию повлияют на мировую политику?

Эксперты уверены: шансов на то, что ситуация перерастет в вооруженные действия, немного

Обострение может создать серьезную проблему для НАТО

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика