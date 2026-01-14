Минстрой назвал новогоднюю елку в Кронштадте лучшей в России

Фото: ТАСС/Руслан Шамуков

Новогодняя ель в Кронштадте стала победителем всероссийского конкурса "Елки России" среди крупных городов, набрав примерно 268 400 голосов. Об этом сообщила пресс-служба Минстроя, являющегося одним из организаторов конкурса.

Второе место заняла елка из Тулы (110 400 голосов), а третье – новогоднее дерево из Тюмени (95 500 голосов). Также ель в Макеевке Донецкой Народной Республики отметили в специальной номинации "Елка России".

В это же время среди средних городов победила ель из Щекино Тульской области (свыше 48 600 голосов). Ниже в списке разместились Альметьевск и Нижнекамск в Татарстане. Кроме того, ель из города Шелковская в Чечне стала победителем в номинации "Елка России в малом городе или населенном пункте". На втором и третьем месте расположились Спасск-Дальний в Приморском крае и Седельниково в Омской области.

Всего до итогового голосования были допущены 215 заявок из 69 субъектов страны, а общее число голосов приблизилось к миллиону. В предыдущем году в конкурсе принимали участие лишь 60 регионов, а количество заявок составляло 56, указал глава Минстроя Ирек Файзуллин.

Уточняется, что в номинации "Елка России в крупном городе" прислали 31 заявку, в номинации "Елка России в среднем городе" – 37, а в номинации "Елка России в малом городе или населенном пункте" – 147.

Ранее в столице стартовала традиционная акция "Елочный круговорот". В ее рамках жители столицы могут сдать натуральные новогодние деревья в точки сбора до 1 марта. Всего в городе открыто 175 пунктов приема. Они принимают ели, сосны, пихты и отдельные ветки (лапник).

