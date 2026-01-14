Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 января, 16:50

Общество
Главная / Новости /

HR-эксперт Мурадян: случаи жульничества с помощью ИИ участились в IT-сфере

HR-эксперт заявил об участившихся случаях жульничества с помощью ИИ в IT-сфере

Фото: depositphotos/AndreyPopov

Использование искусственного интеллекта при прохождении тестов на работу становится все более распространенной практикой среди соискателей, особенно в IT- и digital-сфере. Об этом в разговоре с Pravda.Ru сообщил HR-эксперт Гарри Мурадян.

По его словам, больше всего случаев использования ИИ фиксируется среди разработчиков, тестировщиков и аналитиков. Кандидаты нередко сдают тесты по кодингу с помощью нейросетей, не обладая при этом необходимыми знаниями.

"Аналогичная ситуация наблюдается в аналитике, маркетинге и проектной работе – там нейросети тоже активно используются при прохождении тестов", – рассказал эксперт.

Он отметил, что опытные HR-специалисты довольно быстро определяют, когда соискатель прибегает к помощи ИИ. Как указал Мурадян, их часто выдают неестественно выверенные ответы и отсутствие гибкости в общении.

Ранее консультант по управлению персоналом Наталья Маслова заявила, что в будущем работодатели будут отдавать предпочтения не узким профессиональным умениям, а метакомпетенциям. К ним относятся эмоциональный интеллект, креативность и критическое мышление. Такие качества позволяют оценивать уникальные ситуации и задачи, пояснила она.

Эксперты назвали период с февраля по апрель лучшим временем для поиска работы в Москве

Читайте также


обществотехнологии

Главное

Что будет с российским авторынком в 2026 году?

В 2026 году на российском авторынке следует ожидать небольшую стагнацию

В этом году не планируется появление новых брендов

Читать
закрыть

Привяжут ли размер ипотечной ставки к количеству детей?

Для семей с одним ребенком предлагается ставка в 10%, при рождении второго – 6%

Эксперты уверены: программа семейной ипотеки нуждается в коренном пересмотре

Читать
закрыть

Зачем нужен реестр злостных неплательщиков алиментов?

Сервис поможет избежать отношений с тем, кто безответственно относится к своим обязательствам

Осуждение общества должно мотивировать выплачивать долги, поскольку "грех" становится виден всем

Читать
закрыть

Кому нельзя окунаться в прорубь на Крещение?

Нырять нельзя, если есть головная боль, общая слабость или недомогания, связанные с ОРВИ

Категорически запрещено окунаться в нетрезвом виде

Читать
закрыть

Чем грозит появление ИИ-блогеров в Сети?

Психологи уверены: появление ИИ-персонажей несет риски

Контент ИИ-блогеров угрожает самооценке и формирует нереалистичные ожидания от себя

Читать
закрыть

Как новогодние праздники скажутся на зарплатах россиян?

Длинные праздники не позволяют работодателю уменьшать размер фиксированного оклада

Исключение составляет случай, если в январе сотрудник брал отпускные дни за свой счет

Читать
закрыть

Что известно о гибели детей в роддоме Новокузнецка?

В больнице сообщили, что приостановили госпитализацию пациентов из-за респираторной инфекции

По данным СМИ, причиной смерти младенцев могло стать заражение неонатальной инфекцией

Читать
закрыть

Как притязания Трампа на Гренландию повлияют на мировую политику?

Эксперты уверены: шансов на то, что ситуация перерастет в вооруженные действия, немного

Обострение может создать серьезную проблему для НАТО

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика