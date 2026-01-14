HR-эксперт Мурадян: случаи жульничества с помощью ИИ участились в IT-сфере

Фото: depositphotos/AndreyPopov

Использование искусственного интеллекта при прохождении тестов на работу становится все более распространенной практикой среди соискателей, особенно в IT- и digital-сфере. Об этом в разговоре с Pravda.Ru сообщил HR-эксперт Гарри Мурадян.

По его словам, больше всего случаев использования ИИ фиксируется среди разработчиков, тестировщиков и аналитиков. Кандидаты нередко сдают тесты по кодингу с помощью нейросетей, не обладая при этом необходимыми знаниями.

"Аналогичная ситуация наблюдается в аналитике, маркетинге и проектной работе – там нейросети тоже активно используются при прохождении тестов", – рассказал эксперт.

Он отметил, что опытные HR-специалисты довольно быстро определяют, когда соискатель прибегает к помощи ИИ. Как указал Мурадян, их часто выдают неестественно выверенные ответы и отсутствие гибкости в общении.

Ранее консультант по управлению персоналом Наталья Маслова заявила, что в будущем работодатели будут отдавать предпочтения не узким профессиональным умениям, а метакомпетенциям. К ним относятся эмоциональный интеллект, креативность и критическое мышление. Такие качества позволяют оценивать уникальные ситуации и задачи, пояснила она.