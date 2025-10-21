Адвокат Багатурия: за предоставление подложного диплома грозит уголовная ответственность

Фото: depositphotos/sgorin

Использование поддельного диплома при трудоустройстве может привести к уголовной ответственности по статье 327 Уголовного кодекса РФ. Об этом рассказал в беседе с Москвой 24 адвокат Вадим Багатурия.

По словам эксперта, несмотря на то что преступление считается небольшой тяжести, оно предусматривает серьезные санкции: штраф до 80 тысяч рублей, обязательные работы до 480 часов, исправительные работы до 2 лет или арест до 6 месяцев.

"Это преступление небольшой тяжести, поэтому, как правило, правонарушителя ждет штраф. Но в любом случае это позорное пятно в биографии", – отметил Багатурия.

В свою очередь, HR-эксперт, руководитель международного агентства по подбору персонала Гарри Мурадян, ссылаясь на неофициальную статистику, рассказал, что только 12% российских работодателей проверяют подлинность дипломов соискателей. Все остальные берут предоставляемую информацию на веру.

Он пояснил, что основная причина – стоимость проверки документов.

"Проверка одного кандидата стоит примерно 12 тысяч рублей. В связи с этим работодатели часто опираются на личные ощущения при собеседовании соискателя и закрывают глаза на подлинность документа", – отметил Мурадян.

Специалист также подчеркнул, что предоставление фальшивых документов при трудоустройстве, включая и военные билеты, может привести к уголовной ответственности. Однако на практике это выявляется уже в процессе работы.

По его словам, резюме – это некий рекламный буклет или трейлер с вырезкой лучших моментов из жизни. За все несоответствия, когда навыки не совпадают с квалификацией, сотрудника просто увольняют.

Ранее эксперт по трудоустройству и правовым вопросам Валентина Митрофанова рассказала, что иногда работодатели пытаются уволить сотрудника "по собственному желанию". Это делается для того, чтобы не производить дополнительных выплат.