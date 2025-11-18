HR-эксперт Маслова: работодатели в будущем будут отдавать предпочтение метакомпетенциям

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Работодатели в будущем будут отдавать предпочтение метакомпетенциям, а не узким профессиональным умениям, известным как хард-скиллы. Об этом в беседе с Москвой 24 заявила HR-эксперт, консультант по управлению персоналом Наталья Маслова.

"Это более широкие навыки, применимые в разных ситуациях. Сюда, безусловно, относится эмоциональный интеллект, то есть коммуникативность и умение выстраивать взаимодействие", – объяснила специалист.

Не менее важной окажется креативность, то есть способность гибко мыслить, выходить за рамки и генерировать нестандартные идеи, быть открытым к новому, а также критически мыслить. Последнее, в частности, подразумевает умение взвесить все варианты и найти оптимальные решения.

"Эти качества будут особенно ценны на фоне растущей роботизации, поскольку именно они позволяют оценивать уникальные ситуации и выполнять задачи, которые машине не под силу", – уверена Маслова.

Эксперт считает, что пик на спрос по IT-специальностям, вероятно, уже пройден. Искусственный интеллект автоматизирует часть задач, но полностью заменить человека он не сможет. Поэтому останутся профессии, где участие людей незаменимо.

Маслова предположила, что рынок либо стабилизируется на текущем плато, либо в какой-то момент пойдет на спад. Об этом, в частности, говорят снижение ажиотажа среди работодателей и возросшая конкуренция среди соискателей.

"В вопросе выбора между высококомпетентным специалистом с низким эмоциональным интеллектом и менее опытным, но с развитыми социальными навыками, однозначного ответа нет – все зависит от приоритетов конкретной вакансии и компании", – высказалась эксперт.

Но общая тенденция такова, что многие работодатели отдают предпочтение кандидатам с потенциалом. То есть человек, показывающий готовность и способность обучаться, окажется более приоритетным, чем тот, кто имеет нужные компетенции, но не обладает гибкостью и мотивацией к развитию, резюмировала Маслова.

Ранее аналитики заявили, что с трудностями при поиске работы сталкиваются 91% россиян. Половина из тех, кому сложно далось трудоустройство, назвали главной причиной этого низкий уровень оплаты труда на предлагаемых вакансиях.

Еще свыше трети респондентов посчитали свой возраст основным фактором, мешающим быстро трудоустроиться. Больше всего шансов у тех, кому от 30 до 38 лет.

