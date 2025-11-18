Психолог Метлова призвала родителей инвестировать в эмоциональный интеллект ребенка

Россияне сочли финансовую грамотность и IT-компетенции самыми востребованными навыками для будущих профессий детей, следует из результатов опроса. Как развить в ребенке таланты, которые помогут ему в дальнейшем трудоустройстве, разбиралась Москва 24.

Интеллект эмоциональный или искусственный?

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Финансовая грамотность стала самым востребованным навыком для будущих профессий детей по мнению их родителей. За такой вариант проголосовали 42% опрошенных, сообщает "Газета.ру" с ссылкой на исследование одного из банковских сервисов.

В тройку лидеров попали цифровая грамотность и IT-компетенции (39%), а также способность к быстрому обучению (36%), рассказала директор по маркетингу сервиса Ольга Иванова.





Ольга Иванова директор по маркетингу банковского сервиса Наименьшую значимость родители придают развитию эмоционального интеллекта (14%) и лидерским качествам (19%). Среди IT-направлений наиболее перспективными родители считают программирование (86%), искусственный интеллект, машинное обучение (59%) и кибербезопасность (38%).

По словам Ивановой, эти тенденции прямо отражаются на выборе образовательных программ. Она привела статистику, согласно которой наибольшей популярностью в новом учебном году пользовались курсы по визуальному программированию, геймдизайну, графическому дизайну, разработке игр и изучению языка программирования Python.

Также в ходе опроса выяснилось, что высоко оценивают важность дополнительно образования 97% родителей. При этом 57% при выборе курсов в первую очередь смотрят на интересы ребенка, 43% – на возможность развить полезные в будущем навыки, а 36% – на перспективность направления для будущей карьеры.

Ранее специалист Московской службы психологической помощи населению столичного департамента труда и социальной защиты населения Екатерина Игонина обратила внимание на ситуацию, когда взрослые стараются максимально заполнить время ребенка дополнительными занятиями и репетиторами. По ее словам, усталость и эмоциональное истощение детей могут привести к потере мотивации и ухудшению результатов.

Приоритет на метакомпетенции?

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Игорь Захаров

Родители интуитивно выбирают для детей то, что считают надежным фундаментом в нестабильном мире, рассказала Москве 24 семейный психолог Юлия Метлова.





Юлия Метлова семейный психолог Акцент на финансовой и цифровой грамотности – это прямая проекция их собственного жизненного опыта. Многие из сегодняшних родителей сами не получили этих прикладных знаний в юности и на своей жизни убедились, насколько такие навыки важны для успеха. Поэтому они стремятся дать ребенку реальный, понятный инструмент, который можно условно "положить в карман".

Именно этим, по словам психолога, объясняется разрыв между IT и личностными навыками, о которых также говорится в опросе. Цифровые компетенции воспринимаются родителями как объективная ценность: за них платят деньги и они обеспечивают конкурентное преимущество на рынке.

"В то же время ценность эмоционального интеллекта или лидерских качеств не так очевидна: их нельзя измерить в баллах или напрямую конвертировать в зарплату здесь и сейчас. Поэтому родителям трудно уделять им такое же внимание, как, скажем, финансовой грамотности", – уточнила психолог.

В вопросе самых важных навыков для будущей профессии детей Метлова призвала придерживаться баланса, в котором есть как предметные навыки, так и гибкие, куда входят эмоциональный интеллект, критическое мышление и способность к обучению. Не менее важно для ребенка справляться со стрессом, понимать свои и чужие границы и восстанавливать силы.

"Современные родители действуют как рациональные стратеги, давая детям то, в чем уверены сами и чего им не хватало. Но важно помнить, что, инвестируя в эмоциональный интеллект и отдых, они вкладываются не в "воздушные замки", а в самый надежный актив ребенка – его психологическое здоровье, способность оставаться гибким и счастливым в любое время и при любых обстоятельствах", – резюмировала эксперт.

В то же время консультант по управлению персоналом Наталья Маслова в беседе с Москвой 24 отметила, что в последнее время акцент смещается с узких профессиональных умений в сторону метакомпетенций. То есть более широких навыков, применимых в разных ситуациях.

"Сюда, безусловно, относится эмоциональный интеллект, то есть коммуникативность и умение выстраивать взаимодействие. Не менее важны креативность – способность гибко мыслить, выходить за рамки и генерировать нестандартные идеи, а также открытость к новому и критическое мышление. Последнее подразумевает умение взвешивать варианты и находить оптимальные решения. Эти качества будут особенно ценны на фоне растущей роботизации, поскольку именно они позволяют оценивать уникальные ситуации и выполнять задачи, которые машине не под силу", – сказала Маслова.

При этом, по мнению эксперта, пиковый спрос на IT-специальности, вероятно, уже пройден. По ее прогнозам, рынок либо стабилизируется на текущих значениях, либо в какой-то момент пойдет на спад. Об этом свидетельствует снизившийся ажиотаж среди работодателей и возросшая конкуренция среди соискателей, объяснила специалист.





Наталья Маслова консультант по управлению персоналом Общая тенденция такова, что многие работодатели сегодня отдают предпочтение кандидатам с потенциалом. То есть человек, который чего-то не знает, но демонстрирует готовность и способность учиться, часто оказывается более приоритетным, чем тот, у кого есть все навыки, но отсутствует гибкость и мотивация к развитию.

Однако сейчас в вопросе выбора между высококомпетентным специалистом с низким эмоциональным интеллектом и менее опытным, но с развитыми социальными навыками – ситуация неоднозначна. Финальное слово зависит от приоритетов конкретной вакансии и компании, резюмировала Маслова.

