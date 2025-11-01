Академик Ямбург выступил против ограничений в использовании ИИ в образовании

В России предложили регламентировать использование искусственного интеллекта в сфере образования. Как это может работать и к каким последствиям приведет, разбиралась Москва 24.

Две стороны одной медали

Заместитель секретаря Общественной палаты (ОП) РФ Владислав Гриб предложил регламентировать использование искусственного интеллекта в сфере образования. Этим мнением он поделился в беседе с РИА Новости.





Владислав Гриб заместитель секретаря ОП РФ Мы должны четко определить, будем ли нормативно закреплять и контролировать его применение, ставя задачи как педагогам, так и исследователям. Важно обозначить, где искусственный интеллект будет выступать в качестве помощника, а где его использование, особенно при написании письменных работ, нужно регулировать.

Представитель ОП призвал к взвешенному подходу к определению роли ИИ в образовании, который позволит оценить не только его потенциал, но и возможные риски. По его мнению, если позиция по этому вопросу не будет сформирована уже на уровне средней школы, в дальнейшем система образования столкнется со значительными трудностями.

Также Владислав Гриб выразил мнение, что искусственный интеллект в целом следует рассматривать как вспомогательный инструмент в обучении. В то же время его внедрение представляет серьезный вызов для системы образования, требующий глубокой адаптации и поиска новых решений.

Ранее на использование нейросетей в школе обращали внимание депутаты. В частности, председатель Госдумы Вячеслав Володин предлагал отменить домашние задания в школах, так как ученики выполняют их формально при помощи ИИ и других ресурсов.

На ту же проблему во время Петербургского международного экономического форума в июне 2025 года обращал внимание и вице-спикер Госдумы Владислав Даванков.

"Это абсолютная бессмыслица. Я через ChatGpt проверяю домашние задания сына, которые он сделал в DeepSeеk (названия популярных чат-ботов. – Прим. ред.). <…> Текущие домашние задания нужно или отменить, или полностью переделать в те, которые бы помогали детям думать", – отметил Даванков.

Новые реалии

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Заслуженный учитель РФ Александр Снегуров в разговоре с Москвой 24 выразил мнение, что дети вряд ли смогут придерживаться ограничений в использовании ИИ в силу их возраста. Взрослые же не сумеют обеспечить их исполнение из-за постоянной занятости.





Александр Снегуров заслуженный учитель РФ Мы с этим уже сталкивались неоднократно. Например, несмотря на действующие указы, некоторые дети продолжают пользоваться гаджетами на уроках. А именно эта мера была очень нужной и осмысленной.

По его мнению, искусственный интеллект может быть полезным рабочим инструментом, но только если не рассматривать его как основную платформу и главный ресурс для развития. Чрезмерно полагаясь на технологии, есть риск развивать в себе не лучшие качества, такие как симуляция деятельности.

"При умеренном и осмысленном использовании ИИ, безусловно, помогает. Однако тот, кто использует его для усиления собственных "пороков", попадает в зависимость. В долгосрочной перспективе его собственный интеллект проигрывает, хотя поначалу может казаться, что он только выиграл от появления такого помощника", – подчеркнул Снегуров.

Он обратил внимание, что пока большая часть учеников использует его не для исследований, а насущных задач: например, чтобы быстро перевести текст вместо работы со словарем, решить задачу или написать сочинение.

"На этой платформе легко превратиться в потребителя соблазнительных возможностей мощного ресурса, что ослабляет волю и не способствует развитию собственных способностей", – предупредил Снегуров.

Тем не менее заслуженный учитель РФ, доктор педагогических наук, академик РАО Евгений Ямбург отметил, что искусственный интеллект и нейросети – объективная реальность и спорить с этим бессмысленно.

"Задача заключается в том, чтобы двигаться вперед, учитывая существующие риски, подобно тому, как мы используем интернет и гаджеты", – рассказал он Москве 24.





Евгений Ямбург заслуженный учитель РФ, доктор педагогических наук, академик РАО Грамотный педагог способен продемонстрировать практическую пользу технологий. К примеру, учитель географии может показать, как с помощью гаджета измерить высоту горы на расстоянии, а учитель физкультуры, используя датчики, научит детей контролировать пульс и давление.

Поэтому задача школы – показать ученикам огромные возможности технологий, направив их интерес от развлечений к познанию, подчеркнул Ямбург.

"Более того, успехи российских школьников на мировых олимпиадах по искусственному интеллекту, биологии, химии и лингвистике доказывают, что необходим прогрессивный подход, а не политика запретов", – указал заслуженный учитель РФ.

Он добавил, что современные профессии стремительно меняются и школа должна готовить детей к реалиям завтрашнего дня. А в них будут востребованы навыки работы с высокими технологиями.

"Что касается использования ИИ в учебе, нейросети являются лишь инструментом. Главная цель образования – передача культурных ценностей, и ни одна технология не заменит в этом учителя", – отметил эксперт.

По его мнению, будущее образования в первую очередь зависит от качества подготовки педагогов, поскольку все изменения возможны только через повышение их профессионализма. В прогресс учителей необходимо вкладывать средства, чтобы идти в ногу со временем и опережать его, заключил Ямбург.

