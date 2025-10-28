Депутат Берулава выступил против введения шведских столов в школах

В Госдуме предложили ввести шведские столы и повысить вкусовую привлекательность еды в российских школах. Как реализовать эту идею на практике и какое влияние она окажет на здоровье детей, разбиралась Москва 24.

"Пора прекратить кормить людей чем попало!"

За введение системы шведских столов в школьных столовых выступила член комитета Госдумы по защите конкуренции Ирина Филатова, сообщили РИА Новости с ссылкой на ее письмо в адрес главы Роспотребнадзора Анны Поповой. Поработать над новым подходом, ориентированным на современные вкусовые предпочтения детей, она предложила совместно с Минздравом и Минпросвещения РФ.

Инициативу парламентарий объяснила "многочисленными сигналами" с критикой вкуса и привлекательности еды в бюджетных учреждениях. По ее словам, в большинстве случаев школьное питание соответствует формальным требованиям закона, но при этом не оправдывает вкусовые потребности учеников.

В своем телеграм-канале Филатова подчеркнула, что внедрение системы шведского стола даст детям право выбирать понравившуюся еду. Кроме того, она призвала обязать специальные комиссии оценивать блюда каждый день не только с точки зрения безопасности, но и на предмет вкуса, запаха, внешнего вида и консистенции.





Ирина Филатова депутат Госдумы Предложила разработать новые технологические карты и меню, учитывающие вкусы современных детей и применяющие щадящие методы приготовления. Проводить анонимные опросы учащихся и пациентов о вкусе еды, чтобы оперативно реагировать на проблемы. Пора прекратить кормить людей чем попало!

В Госдуме не впервые выступили за реформу системы школьного питания. К примеру, ранее парламентарии Ярослав Нилов и Дмитрий Гусев предлагали обеспечить всех школьников бесплатным одноразовым полноценным горячим питанием. На данный момент эта мера распространяется только на учеников 1–4-х классов.

Кроме того, убрать из меню школьных столовых фастфуд и сладости призывала депутат Госдумы Ксения Горячева. По ее словам, дети большую часть дня проводят в образовательных учреждениях, поэтому именно там необходимо формировать устойчивые привычки к здоровому питанию.

"Из уровня фантастики"

Вводить шведский стол в образовательных учреждениях неуместно. Таким мнением в беседе с Москвой 24 поделился первый зампред комитета Госдумы по просвещению, академик Российской академии образования Михаил Берулава.





Михаил Берулава депутат Госдумы, академик Российской академии образования Я не считаю, что школу нужно превращать в санаторий, где есть шведские столы и прочее. Это не дом отдыха, а образовательное учреждение: в нем стоит соблюдать четкий учебно-воспитательный процесс и жесткую дисциплину. Свои распорядки питания в школах уже утверждены, дети хорошо организованы, насколько я знаю, времени на принятие пищи им тоже хватает.

Заслуженный учитель РФ Александр Снегуров в разговоре с Москвой 24 подчеркнул, что введение подобной системы сложно реализовать в малых городах. В крупных же и так предпринимаются попытки разнообразить меню.

"Несмотря на это, лично я не заметил, чтобы эти меры значительно повлияли на заинтересованность детей в школьном питании. Зачастую я вижу, как после нескольких ложек отодвигаются тарелки и супа, и второго блюда. Ученики предпочитают съесть какой-то десерт, налегают на сладкое", – рассказал эксперт.

Снегуров согласился с необходимостью повысить качество блюд, однако всем детям все равно угодить не удастся из-за их индивидуальных предпочтений и привычек питаться едой из кафе, ресторанов и служб доставок.





Александр Снегуров заслуженный учитель РФ Что касается конкретно предложения о введении шведского стола, я могу оценить его как несвоевременную непродуманную меру. Мыслить ведь надо в масштабах всей России: во многих организациях питание еще не доведено до должного уровня, нет системы полностью бесплатного горячего питания для детей и учителей, а мы предлагаем шведский стол. Это попытка озвучить предложение "на опережение", перепрыгнув несколько важных этапов.

"На практике это что-то из уровня фантастики. Во многих российских школах еще не проведен ремонт, нет современного пищеблока, туда предлагается переносить шведский стол. Немаловажно еще и то, что многие школы находятся в деревнях и небольших населенных пунктах, как реализовать это там? На практике это толкотня, неразбериха, перевернутые тарелки и чашки. Да и за чей бюджет обеспечивать разнообразие блюд?" – добавил эксперт.

Также введение такого формата может спровоцировать социальное расслоение, так как "в одной школе шведский стол, в другой – чай с булочкой пьют". По словам Снегурова, такой формат допустим в рамках праздничного мероприятия.

Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина в свою очередь рассказала Москве 24, что при реализации подобной инициативы стол должен состоять исключительно из полезных продуктов и контролироваться взрослыми. При этом саму идею дать школьникам возможность выбора блюд она поддержала.





Елена Соломатина врач-диетолог, кандидат медицинских наук У всех детей разные вкусовые предпочтения: кто-то выберет овощной салат, а кому-то лук в нем отвратителен, что тоже имеет определенную физиологическую подоплеку. Это не просто капризы. Давать детям выбор – хорошо, но в рамках, чтобы вместо полноценного обеда ребенок не набирал себе булочек, десертов или только фруктов. Очень важна правильная организация этого стола, контроль взрослых за тем, что именно дети берут и в каких количествах.

По словам диетолога, в предложенном меню обязательно должны быть овощи, фрукты, клетчатка, крупы. Первым блюдом могли бы стать супы на нежирном бульоне или овощные, вторым – нежирное мясо, птица, рыба.

"Также важны вареные или тушеные гарниры. Не должно быть жареных и жирных блюд. Могут быть кисломолочные продукты – различные запеканки, сырники. Если это завтрак, можно добавить каши, например гречку или овсянку. Но здесь все упирается в материальные возможности. Если организовать все правильно, у школьников появится выбор и не будет риска столкнуться с ожирением", – добавила эксперт.

Диетолог выразила сомнения, что школьники будут постоянно есть чрезмерное количество супов или салата. Переедают дети в основном за счет сладостей, газировок, булочек или жирной еды, заключила Соломатина.

