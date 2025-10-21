Ученые предупредили, что гаджеты могут вызвать синдром постоянно рассеянного внимания

Ученые из Массачусетского технологического института утверждают, что человечество массово страдает "синдромом постоянно рассеянного внимания" и постепенно глупеет. С подробностями – научный обозреватель Николай Гринько.

Попытайтесь вспомнить: был ли за последнее время хоть один кинофильм, который вы посмотрели от начала до конца, ни разу не заглянув при этом в смартфон? Можете ли вы заказать доставку еды, не проверив при этом уведомления в социальных сетях? Способны ли вы совершить часовую прогулку, сознательно оставив дома телефон? С огромной долей вероятности ответом на все три этих вопроса будет "нет". Многие называют это зависимостью от гаджетов, но на самом деле проблема гораздо глубже.

Исследовательница из Массачусетского технологического института Наталья Космина работает над интерфейсами "мозг-компьютер", с помощью которых парализованные люди могут взаимодействовать с окружающим миром. Эта задача подразумевает считывание и анализ различных состояний человеческого мозга. После прихода в нашу жизнь нейросетей, искусственного интеллекта и больших языковых моделей Наталья с коллегами провели эксперимент, в ходе которого отслеживалась активность мозга людей, которых попросили написать небольшое эссе на заданную тему.

Всего в опыте принимало участие 54 добровольца, но кто-то из них делал работу самостоятельно, кто-то пользовался поисковыми системами, а кто-то использовал ChatGPT. Выяснилось, что чем больше компьютерной помощи получали участники, тем ниже был уровень взаимодействия их нейронов, а у тех, кто задействовал ИИ, участки мозга, отвечающие за когнитивные процессы, внимание и креативность, практически бездействовали. Сразу после сдачи работы участников спросили, могут ли они вспомнить, о чем в ней шла речь. В группе, работавшей с искусственным интеллектом, почти никто не смог процитировать только что написанный текст.

Исследователи считают, что люди эволюционно предрасположены искать легкие пути. Мы инстинктивно избегаем препятствий, и именно из-за этого бездумно передаем все больше информации и работы нашим цифровым устройствам. По той же причине мы избегаем телефонных звонков, пользуемся кассами самообслуживания, заказываем товары и еду через приложения, не умножаем и даже не складываем в уме, не пытаемся самостоятельно проложить маршрут и так далее. Такое цифровое удобство лишком дорого нам обходится: чтобы учиться, мозг должен преодолевать препятствия, а мы их минимизируем.

В экономически развитых странах показатели IQ населения медленно, но неуклонно снижаются. Мы все больше зависим от гаджетов и нам все труднее работать, запоминать, думать и вообще существовать без них. Наши цифровые устройства не предназначены для того, чтобы помогать мыслить более эффективно и ясно. Почти все, с чем мы сталкиваемся в Сети, создано только для того, чтобы привлекать наше внимание и монетизировать его. Каждый раз, когда вы берете в руки телефон, чтобы выполнить простую, конкретную и потенциально полезную для вас задачу, мозг сталкивается с многомиллиардной индустрией, которая стремится сбить вас с пути и удержать внимание любой ценой. Некоторые физиологи даже говорят о феномене "экранного апноэ", когда человек настолько увлечен листанием картинок или видео, что просто забывает правильно дышать!

Впрочем, есть и другие мнения. Еще Сократ опасался, что письменность ослабит память людей и будет способствовать лишь поверхностному пониманию. Но письменность изменила не только то, как мы получаем и сохраняем информацию, но и то, как мы мыслим. Человек может справиться с более сложными задачами, если у него под рукой есть бумага и ручка: например, большинство людей не могут в уме умножить 56 на 7, но с помощью умножения в столбик это могут сделать даже школьники. Мало кто способен надиктовать "из головы" хотя бы пару абзацев литературного текста, но написать могут многие. Письменность структурирует наше мышление и в конечном итоге помогает мозгу работать лучше. Возможно, гаджеты и компьютеры тоже сделают нас лучше.

Хотя…

