Эксперт Волынец выступила против полного перевода родительских собраний в онлайн-формат

Право родителей на онлайн-участие в школьных собраниях могут закрепить на федеральном уровне. С такой инициативой выступили депутаты Госдумы. В преимуществах и недостатках идеи разбиралась Москва 24.

Разгрузить график

Депутаты Госдумы предложили закрепить на федеральном уровне право родителей участвовать в школьных собраниях в дистанционном формате. Обращение на имя министра просвещения Сергея Кравцова направили вице-спикер нижней палаты Владислав Даванков, а также парламентарии Антон Ткачев и Анна Скрозникова.





из текста документа Просим вас, уважаемый Сергей Сергеевич, поручить профильным департаментам министерства просвещения Российской Федерации проработать вопрос о внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации", предусматривающих закрепление права посещения родительских собраний в онлайн-формате во всех школах России.

В документе отмечено, что в настоящее время школы обладают автономией в этом вопросе, но чаще всего руководство выбирает очный вариант встреч. Он, в свою очередь, создает трудности для родителей: временные затраты, включая дорогу и посещение собрания, составляют от двух до трех часов. Это создает дополнительную психологическую нагрузку и ограничивает возможность уделять внимание семье и детям, подчеркнуто в обращении.

Введение онлайн-формата, по мнению авторов инициативы, позволит родителям не только экономить время, но и улучшит баланс между семейной жизнью и участием в образовательном процессе. Мера особенно важна для тех, кто не может посещать школу лично по состоянию здоровья или другим объективным причинам, добавили депутаты.

Это не первое предложение, направленное на удобство родителей школьников. Ранее в Госдуме выступили с инициативой установить единое время начала занятий не ранее 09:00, благодаря чему взрослые смогут провожать детей в классы без спешки. Плюс такие меры объяснили необходимостью сохранить здоровье учащихся, их творческое развитие и укрепление семейного воспитания.

Все в цифру?

Принимать решения о формате проведения родительских собраний должны педагоги и руководители образовательных учреждений. Таким мнением с Москвой 24 поделился первый зампред комитета Госдумы по просвещению, академик Российской академии образования Михаил Берулава.





Михаил Берулава первый зампредседателя комитета Госдумы по просвещению, академик Российской академии образования Учителям нужно дать свободу, они должны быть главными действующими лицами. В школе существует план работы, утвержденный директором и педсоветом, куда включаются и родительские собрания. Когда в это начинают вмешиваться извне, процессу наносится вред. Нужно дать школам возможность свободно заниматься воспитанием и обучением детей – это правильный подход.

По мнению эксперта, переход родительских собраний к онлайн-формату снизит уровень нагрузки на педагогов и позволит им уделять больше времени на подготовку к урокам. В конечном итоге это позитивно скажется на качестве образования, убежден депутат.

При этом председатель профсоюза "Учитель" Дмитрий Казаков отметил, что дистанционный формат и так активно применяется в школьной практике.

"Родительские собрания иногда проводятся в онлайн-формате, и это не является запрещенным вариантом, если он удобен для родителей. При возможности учителя стараются проводить встречи очно, чтобы пообщаться лично. Но когда родители не могут вовремя добраться или есть другие уважительные причины, конечно, предоставляется возможность подключиться онлайн", – пояснил Казаков в разговоре с Москвой 24.

Эксперт подчеркнул, что частоту и формат собраний каждая школа должна определять самостоятельно.





Дмитрий Казаков председатель профсоюза "Учитель" Четких правил о периодичности не существует: это внутреннее дело школы, которое должно оставаться на усмотрение учителей и администрации без федерального регулирования. Собрания должны быть осмысленными, давать полезную информацию и обратную связь, а не являться формальностью.

При этом Казаков подчеркнул, что никто не может заставить родителей участвовать в собраниях ни в очном, ни в онлайн-формате.

"Единственный случай, когда родители обязаны прийти, – это серьезные проблемы у ребенка, требующие экстренного вмешательства. Если взрослые не отреагируют, информация передается в компетентные органы", – заключил председатель профсоюза.

Председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец в разговоре с Москвой 24 согласилась, что инициатива депутатов актуальна в условиях тотального дефицита времени, особенно в крупных городах. Однако в то же время периодически появляются истории, как конфликты родителей перетекают из школьных чатов в реальную жизнь, напомнила она.





Ирина Волынец председатель Национального родительского комитета Полный перевод родительских собраний в онлайн-формат вряд ли целесообразен. Некоторые ценят личное общение, возможность задать вопросы учителю конфиденциально и пообщаться друг с другом. Если собрания будут проводиться исключительно онлайн, для личного разговора с классным руководителем придется договариваться отдельно, что требует дополнительных усилий.

Кроме того, полный переход на онлайн-формат может привести к разобщению людей, убеждена Волынец. В целом она согласилась с тезисом, что каждая школа должна иметь возможность принимать решение о формате встречи сама вместе с родителями.

